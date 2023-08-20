Ребенка с тяжелыми травмами доставили санавиацией из Глазова в Ижевск

В Удмуртии на вертолете санавиации в Ижевск из Глазова доставили мальчика, который упал с велосипеда и получил разрыв желудка. Об этом сообщила в Telegram вице-премьер Эльвира Пинчук.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Эльвира Пинчук, Telegram Фото: Эльвира Пинчук, Telegram

По ее словам, с тяжелыми травмами ребенок поступил в Глазовскую межрайонную больницу 18 августа. Врачи определили у него опасную для жизни тупую травму живота с разрывом желудка и повреждениями других внутренних органов. Его прооперировали. После операции врачи из Глазова проконсультировались со специалистами Республиканской детской клинической больницы для дальнейшего лечения.

19 августа бригада РДКБ транспортировала ребенка на вертолете в Ижевск. В стабильном состоянии он доставлен в реанимацию больницы, где ему оказывается необходимая помощь.

Все важнейшие новости Ижевска и Удмуртии читайте в нашем Telegram-канале