Сотрудника оператора связи в Ижевске осудили за неправомерный доступ к абонентской базе

В Удмуртии вступил в законную силу приговор Устиновского районного суда Ижевска в отношении работника одного из операторов сотовой связи. Как сообщает пресс-служба УФСБ по республике, он признан виновным в неправомерном доступе к компьютерной информации (ч. 3 ст. 272 УК РФ). Его деятельность пресекли сотрудники УФСБ и МВД по Удмуртии.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Евгений Павленко, Коммерсантъ Фото: Евгений Павленко, Коммерсантъ

По данным следствия, мужчина использовал возможность получить информацию об абонентах оператора сотовой связи.

Обвиняемый признал свою вину, дело рассматривалось в особом порядке. Он получил наказание в виде 6 месяцев ограничения свободы.