Клуб болельщиков «Трактора» взял серебро Кубка памяти Валерия Белоусова

В Челябинске прошел Кубок памяти Валерия Белоусова, в котором традиционно приняли участие уральские команды фанатов хоккея. Клуб болельщиков хоккейного клуба «Трактор» (КБТ) занял второе место в футбольном турнире. Победителем стала команда «Ультра 14» (Екатеринбург).

Всего состязались восемь коллективов. В полуфинале «Ультра 14» по пенальти обошла челябинский «Мечел». «Сектор А» уступил КБТ и по итогам мачта с «Мечелом» завоевал бронзу турнира. КБТ по пенальти проиграл «Ультре 14» со счетом 2:4.

Кубок памяти Валерия Белоусова прошел на челябинском стадионе «Локомотив» 19 августа.

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