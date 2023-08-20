Генпрокуратура потребовала взыскать в пользу государства активы «Сибэко»

Генпрокуратура требует взыскать в пользу государства акции компании «Сибэко» — одного из крупнейших в Сибири предприятий, занимающихся генерацией тепловой и электрической энергии, сообщает РБК.

Как следует из данных на сайте Свердловского районного суда Красноярска, заявление подано заместителем Генерального прокурора РФ 17 августа. Ответчиками по делу указаны Андрей Мельниченко, Кузбасское акционерное общество энергетики и электрификации и Хакасская сервисно-ремонтная компания. Третьим лицом в карточке дела указано АО «Сибирская энергетическая компания». Предварительное судебное заседание назначено на 7 сентября.

Иск Генпрокуратуры касается энергетических активов, которые, по утверждению прокуратуры, были куплены у структур экс-министра по делам Открытого правительства Михаила Абызова, сообщает РБК. По мнению Генпрокуратуры, в сделке есть признаки «извлечения преимущества из недобросовестного поведения» и поэтому возникают основания для взыскания в доход государства «всего полученного сторонами по антисоциальным сделкам».

В 2018 году «Кузбассэнерго», входящее в ООО «Сибирская генерирующая компания» бизнесмена Андрея Мельниченко, получило контроль над «Сибэко».

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Лолита Белова