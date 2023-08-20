«Фобос»: жара на Кубани близка к рекордным значениям

В Краснодарском крае в воскресенье, 20 августа, температурный фон на 3-4 градуса превысит климатическую норму и будет близкий к рекордным значениям. Температура воздуха +37…+39 градусов, сообщил в своем Telegram-канале ведущий специалист центра погоды «Фобос» Михаил Леус.

«Синоптическую ситуацию в атмосфере над территорией Кубани продолжит формировать антициклон, с характерной для него малооблачной и сухой погодой», — поясняет синоптик.

Ветер восточный 5-10 м/с. Атмосферное давление будет падать и составит 755 мм рт. ст., что немного ниже нормы.

В понедельник без осадков, днем +37…+39 градусов.

Тат Гаспарян

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