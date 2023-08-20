Пятимиллионного туриста встретили в Сочи

В Сочи сертификат «Пятимиллионного туриста» 2023 года вручили Андрею Пронину из Самары. Об этом сообщает пресс-служба администрации города.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: пресс-служба администрации Сочи Фото: пресс-служба администрации Сочи

Мужчина прилетел на курорт с супругой, в Сочи они проводят отпуск пятый год подряд.

«Мы любим приезжать сюда, ведь здесь есть все, что нужно: природа, воздух, хорошее питание и внимательный персонал»,— прокомментировал Андрей Пронин.

По словам главы Сочи Алексея Копайгородского, заполняемость функционирующих объектов составляет 95%. Санатории заполнены на 100% за счет дополнительных мест.

«Сохранение высокого турпотока ожидается и на бархатный сезон – коллективные средства размещения в сентябре-октябре уже забронированы на 70-80%»,— отметил Алексей Копайгородский.

На территории курорта сейчас находятся 220 тыс. человек, общий турпоток ожидается на уровне 7,4 млн гостей.

Тат Гаспарян

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