В Новосибирске следователи проводят проверку после осквернения могил

Следственными органами СК России по Новосибирской области организована доследственная проверка по сообщению СМИ об осквернении могил несовершеннолетними, сообщает ведомство в Telegram-канале.

Накануне в одной из социальных сетей была опубликована видеозапись осквернения могил подростками на одном из кладбищ в Новосибирской области.

Ранее «Ъ-Сибирь» писал, как в Хакасии неизвестные разрушили 14 надгробий на кладбище в Ширинском районе. В отношении местного жителя было возбуждено уголовное дело по ч. 2 ст. 5.26 КоАП РФ (умышленное публичное осквернение предметов религиозного почитания либо их порча или уничтожение).

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Лолита Белова