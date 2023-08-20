В Челябинской области иностранцев оштрафовали на 1,4 млн рублей за нарушения

С начала оперативно-профилактического мероприятия «Нелегальный мигрант» 12 августа в Челябинской области полицейские привлекли к административной ответственности 681 нарушителя. Им назначены штрафы на общую сумму почти 1,4 млн руб., сообщают в ГУ МВД региона.

На 498 иностранных граждан составили протоколы за нарушение правил пребывания в РФ, на 166 — за нарушения порядка ведения трудовой деятельности. 14 человек привлекли к ответственности за предоставление ложных сведений для миграционного учета.

Судебные органы приняли 104 решения об административном выдворении иностранцев, в том числе 70 — с помещением в центр временного содержания иностранных граждан областного ГУ МВД. Выявили 84 преступления в сфере миграции. Из них 64 были связаны с фиктивной постановкой на миграционный учет иностранцев и регистрационный учет граждан РФ.

«Депортировано три уроженца среднеазиатских республик, пребывание в России которых признано нежелательным после отбытия наказания в исправительном учреждении за совершение тяжкого преступления»,— отмечают в ГУ МВД региона.

Читайте нас в Telegram , ВКонтакте