Следственный комитет возбудил уголовное дело по факту ДТП со школьным автобусом на трассе Соликамск-Красновишерск

Следственный отдел по Соликамску следственного управления Следственного комитета Российской Федерации по Пермскому краю возбудил уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 238 УК РФ (оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни и здоровья потребителей). Как сообщает пресс-служба следственного управления СК России по Пермскому краю, дело возбуждено по факту ДТП на трассе Соликамск-Красновишерск с участием школьного автобуса.

По данным следствия, ДТП произошло вчера, 19 августа. Водитель школьного автобуса одной из транспортных организаций, оказывающей услуги по перевозке пассажиров, не справился с управлением и допустил съезд с дороги. В результате ДТП пострадали 16 человек, в том числе 15 несовершеннолетних.

На месте происшествия проводится осмотр с участием наиболее опытных следователей-криминалистов, использованием криминалистической техники, проводится комплекс следственных действий, направленных на установление всех обстоятельств совершенного преступления, сбор и закрепление доказательственной базы.