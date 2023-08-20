«Высокоточные комплексы» сообщили о доработке противотанкового комплекса «Хризантема»

Для российского самоходного противотанкового комплекса «Хризантема-С» доработана бортовая электроника ракет, сообщил холдинг «Высокоточные комплексы» (входит в «Ростех»). Комплекс разработан «Конструкторским бюро машиностроения».

«Доработаны блок бортовой радиоэлектроники ракеты, радиолокационная система управления боевой машины: осуществлен переход на современную элементную базу с внедрением цифровых схем и цифровой обработки сигналов»,— сообщил холдинг «РИА Новости». Также проведена модернизация контрольно-проверочной аппаратуры для боевой машины.

Кроме этого «Конструкторское бюро машиностроения» и три предприятия кооперации в инициативном порядке работают над повышением надежности и эксплуатационных характеристик «Хризантемы-С».

«Хризантема-С» оснащена двумя пусковыми установками. Способна вести стрельбу по двум целям с вероятностью попадания 0,9. Предназначена для уничтожения современных и перспективных танков. Максимальная дальность стрельбы — 6 км, скорострельность — до 4 ракет в минуту.

Леонид Уварчев