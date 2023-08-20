В Саратове выбирают мастер-план застройки бывшего аэропорта

В Саратове выберут мастер-план проектирования и застройки территории бывшего аэропорта «Саратов-Центральный», рассказали в пресс-службе регионального правительства.

Проект-победитель определит ООО «Госжилстрой». Уточняется, что при разработке должны учесть утвержденные планировку и концепцию.

Заявки принимают до 7 сентября. Конкурс проведут в два этапа: отбор участников, а затем разработка ними предложений, которые оценит жюри. Победителя определят 22 декабря. На конкурсе также выберут подрядчиков объекта.

«Аэропорт» станет одним из самых современных микрорайонов Саратова. При застройке будет использоваться комплексный подход. Одновременно с жилыми домами будет возводиться вся необходимая дорожная и социальная инфраструктура: школы, детские сады, поликлиники, скверы и зеленые зоны, парковки и другие объекты, — заверили чиновники.

Дарья Васенина

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