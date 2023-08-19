В чемпионате России по BMX Фристайлу победили Екатерина Круглова и Ирек Ризаев

В Екатеринбурге продолжается спортивный фестиваль RCC Fest, приуроченный к 300-летию города. В день рождения города, 19 августа, прошел чемпионат России по BMX Фристайлу. В нем среди девушек победила уроженка Ревды и участница Олимпиады в Токио Екатерина Круглова, выступающая за Самарскую область.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Чемпионат России по BMX Фристайлу в рамках фестиваля RCC Fest

Фото: Александр Стародумов Чемпионат России по BMX Фристайлу в рамках фестиваля RCC Fest

Фото: Александр Стародумов

«Я каждый год переживаю, особенно в этот раз из-за недавней травмы руки. Но в итоге все получилось, я смогла заехать. Очень надеюсь, что поеду на Олимпиаду в Париж»,— сказала после победы Екатерина Круглова.

Второе место заняла Анастасия Теребова (Санкт-Петербург), третье — Дарья Резаева (Самарская область).

У мужчин первое место на пьедестале занял Ирек Ризаев (Татарстан), ставший уже семикратным чемпионом России. «Стать в седьмой раз чемпионом – это вау! К счастью, я сделал все в первом заезде и смог исполнить пару трюков для зрителей»,— рассказал Ирек Ризаев

Второе место — Анар Алиев (Калининградская область), третье — Джамиль Ахметзянов (Татарстан).

RCC Fest проходит 17-19 августа на аллее у КРК «Уралец» в Екатеринбурге. За три дня прошли: турнир по боксу, турнир по кикбоксингу RCC Fair Fight и в день города прошли турниры RCC Extreme по дисциплинам самокатов и BMX, соревнования по силовому экстриму и чемпионат России по BMX. Фестиваль завершится концертом Niletto и Клавы Коки.

Александр Стародумов

Читайте нас в Telegram , ВКонтакте