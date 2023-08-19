В День города в Кургане наградили сотрудников лучших предприятий

В ходе празднования 344-летия со дня основания в Кургане вручили почетные грамоты и благодарственные письма сотрудникам лучших предприятий города. Торжественная церемония прошла на центральной площади, сообщают в мэрии.

Наград удостоились работники Курганмашзавода Ольга Большакова, Олег Голуб и Сергей Перепеляк, сотрудники фармацевтического завода «Велфарм» Евгений Волосников, Екатерина Толкачева и Роман Мезикаев. Почетные документы получили представители ЗАО «Курганстальмост» Александр Борисов и Павел Тихонов. От НПО «Курганприбор» наградили Светлану Гусеву и Наталью Скокову, от Курганхиммаша — Вячеслава Шипунова, Татьяну Екимову и Анатолия Менщикова.

«Как отмечалось во время церемонии награждения, эти люди внесли ощутимый вклад не только в развитие производства предприятий, но и в развитие всего города»,— подчеркнули в администрации Кургана.

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