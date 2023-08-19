В Липецкой области экс-главу района оштрафовали за злоупотребления

Елецкий райсуд признал экс-главу Долгоруковского района Константина Моргачева виновным в злоупотреблениях полномочиями (ч. 2 ст. 285 УК РФ) и назначил ему штраф в 150 тыс. руб. Об этом сообщили в суде.

Расследованием уголовного дела Моргачева занималось управление Следственного комитета России (СКР) по Липецкой области. Чиновнику вменялось приобретение за счет средств областного и районного бюджетов в деревне Екатериновка трех квартир для детей-сирот и помещения для муниципальных нужд по завышенной стоимости. Ущерб оценивался в 1,7 млн руб.

Следствие также сообщало, что действия главы района привели к нарушению прав сирот, которые с 2015 года не смогли заехать в квартиры из-за их несоответствия санитарно-эпидемиологическим требованиям и строительным нормам. На время следствия Константина Моргачева временно отстранили от должности.

Сергей Толмачев