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Коммерсантъ FM
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Суд в Москве арестовал фигурантов дела о нападении на журналистов ВГТРК

Один из районных судов Москвы сегодня, 19 августа, арестовал двух мужчин по делу о нападении на журналистов ВГТРК. Об этом сообщила пресс-служба столичного управления Следственного комитета РФ (СКР).

С ходатайством об аресте в суд вышло следствие. Telegram-канал «Честный детектив» сообщает, что фигуранты дела отрицали вину и просили отправить их под домашний арест.

По версии следствия, 17 августа съемочная группа программы «Вести. Дежурная часть» делала репортаж о «профессиональных соседях» в одной из квартир на Касимовской улице.

«Двое мужчин... осознавая, что перед ними съемочная группа, воспрепятствовали их законной профессиональной деятельности и применили физическую силу к сотрудникам телекомпании»,— говорится в пресс-релизе СКР.

Сайт Vesti.ru сообщает, что мужчины нанесли удары корреспонденту канала Александру Астахову, звукоинженеру Даниле Толкачеву и оператору Александру Стороженко. У журналистов разбили телефон, зафиксированы ссадины на головах.

Александр Стороженко, пишет Vesti.ru, получил сильный удар ногой в живот. После инцидента его доставили в больницу. У врачей было подозрение на травму почек. Как сейчас себя чувствует оператор, неизвестно.

Уголовное дело расследуется по части 3 статьи 144 УК (воспрепятствование деятельности журналистов). Максимальное наказание — шесть лет лишения свободы.

Мария Федотова

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