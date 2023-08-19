Россияне увеличивают расходы на образование и кружки для детей. Активнее вложиться в занятия для школьников в этом учебном году планирует четверть родителей, подсчитали в компании Maximum Education. Две трети опрошенных оставят траты на прежнем уровне, сообщили «Ведомости». 9% решили их сократить. Речь об оплате спортивных и творческих секций, репетиторов и онлайн-курсов.

Елена Пинджоян, основатель и художественный руководитель ансамбля «Непоседы»: «Некоторые дети не ходят в связи с тем, что кто-то уехал, кто-то взял академический отпуск, а на кастинг приходит примерно столько же, сколько и в предыдущие годы. Цена занятия — 750 руб. Пока мы ее не меняли. Может быть, некоторые перестали ходить из-за нехватки финансов. Но это разовые случаи. Мы часто ездили на международные конкурсы, представляли Россию. Сейчас были две поездки на фестивали без флагов. В Грузию и в Италию этим летом отправляли несколько человек. В Белоруссии мы часто бываем. Пожалуй, наверное, все».

Дмитрий Орлов, руководитель сети языковых школ Allada School: «Сейчас мы немного в изоляции, люди хотят другие языки, культуры, перспективы. Очень сильно все из кэша переместилось в сторону рассрочек. У нас курс стоит 100 тыс. руб. 70% сейчас оплачивает в рассрочку. Раньше ситуация была противоположная. И стоимость занятий увеличилась на 30% — аренда, расходы на канцелярию, бумагу. Интерес сместился на китайский, на турецкий язык, чтобы в перспективе связать жизнь ребенка с сотрудничеством или проживанием в этих странах».

Вячеслав Кожин, руководитель коллектива народного танца «Удальцы»: «Поток стал больше. Любые траты родителей на допобразование всегда не запланированы. Хотя я стараюсь определить в сентябре, какие возможные траты будут в этом году. Я работаю на базе государственного учреждения. Но если мы говорим о коммерческих, те же костюмы пошить, а они бывают нужны через неделю, — все это недешево, сейчас это тоже вместе с ростом общих цен увеличилось в стоимости. Танцевальные сапоги для мальчика стоят порядка 6 тыс. руб. Костюм пошить — еще 7 тыс. руб. Это на один номер. Кто-то говорит о том, что нам сейчас тяжеловато, но я нахожу возможные варианты дотации со стороны каких-то спонсоров».

Наталья Левицкая-Филиппова, художественный руководитель ансамбля «Калинка»: «Скорее, я заметила активный рост набора детей. Заинтересованных в русской культуре стало больше. Родители с большим интересом приводят не только девочек, но теперь уже и мальчиков. Стоимость обучения выросла в районе 5-6%. Я не могу сказать, что это как-то негативно сказывается. Но родители согласны со всеми условиями».

Сергей Кашлев, руководитель одного из подразделений ГБУ «Личность»: «Активность совсем не упала. Наоборот, даже нарастает сейчас примерно на 15-20%. Родители хотят развивать детей физически и интеллектуально. У многих мотивация отвлечь от смартфонов. Только-только они начинают записывать своих детей в секции и кружки. Основная запись начнется в начале сентября. Стало более популярно направление моделизма, развитие коптеров и так далее».