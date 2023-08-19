Следственный комитет проводит проверку по сообщению об обрушении части стены дома в Перми

Следственным отдел по Ленинскому району следственного управления Следственного комитета РФ по Пермскому краю проводит проверку по сообщению о получении травмы жительницей Перми в результате обрушения части стены здания.

Как сообщает пресс-служба СУ СКР, в ходе проверки установлено, что 18 августа произошло обрушение стены здания по улице Эпроновская. В результате обрушения пострадала женщина. Она получила травмы. Сейчас следователи устанавливают обстоятельства произошедшего. По результатам проведенной проверки следователем будет принято законное и обоснованное решение.

Ранее в СМИ появилась информация о выпадении стены дома на Эпроновской.8. В результате происшествия пострадала женщина, проходившая мимо.