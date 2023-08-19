Евгений Марков стал победителем турнира по силовому экстриму RCC Fest

Спортсмен из Омска Евгений Марков победил в турнире по силовому экстриму RCC Fest, приуроченного к 300-летию Екатеринбурга. «Четыре упражнения забрал и одно дал соперникам добрать баллов. Для меня этот турнир — тренировка, ведь я выступал на чемпионате мира и с 2014 года ежегодно становлюсь самым сильным в России»,— рассказал Евгений Марков.

Второе и третье места в турнире заняли Иннокентий Веселев из Красноярска и Максим Ганецкий из Сургута соответственно. Победители состязания получили денежные призы в 70 тыс. руб., 60 тыс. руб. и 50 тыс. руб. в зависимости от места.

Напомним, спортивный фестиваль RCC Fest проходит 17-19 августа на аллее у КРК «Уралец» в Екатеринбурге. В первый день события прошел турнир по боксу, во второй — по кикбоксингу. Сегодня спортсмены состязались на самокатах и по силовому экстриму. В ближайшее время завершится чемпионат России по BMX. После состязания на фестивале выступят с концертом исполнители Niletto и Клава Кока.

Александр Стародумов

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