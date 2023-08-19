Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
На главную региона
Коммерсантъ FM
Предыдущая страница
Следующая страница

Более 2,5 тысяч казаков проходят военно-полевые сборы в Абинском районе Кубани

Свыше 2,5 тысяч казаков Таманского казачьего отдела Кубанского казачьего войска проходят военно-полевые сборы в Абинском районе. Сообщает администрация Краснодарского края.

Фото: Пресс-служба администрации Краснодарского края

Фото: Пресс-служба администрации Краснодарского края

Казаки проведут стрельбы из различных видов боевого оружия, пройдут практические занятия по управлению беспилотниками, тактической медицине.

Бойцы специальной военной операции покажут им, как эвакуировать раненых и захватывать здания условного противника.

Для участников сборов проведут также занятия по инженерной, строевой, медицинской, минно-взрывной, разведывательной подготовкам, а также химической, радиационной и биологической защите, тренинги по военной топографии и ориентированию на местности.

Андрей Петров

Читайте нас в Telegram

Лента

Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...