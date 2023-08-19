В День города молодоженам из Екатеринбурга подарили квартиру на ВИЗе

Молодожены Дарья и Дмитрий Яковенко из Екатеринбурга выиграли квартиру в жилом комплексе на ВИЗе в рамках «Городской свадьбы», которая прошла во время празднования 300-летия Екатеринбурга. По данным портала Е1.ru, в конкурсе участвовали 23 пары.

Как пишет издание, Дарья работает воспитателем в детском саду, а Дмитрий — стилистом-парикмахером. «Мы решили поучаствовать, потому что встретились три года назад, в День города Екатеринбурга. Мы стояли недалеко друг от друга во время салюта, переглянулись и поняли, что это знак», — рассказала Дарья Яковенко.

Проект «Городская свадьба» проводится в Екатеринбурге с 1983 года. За всю его историю в День города заключили брак более 900 пар. В прошлом году победителями «Городской свадьбы» стала пара бортпроводников «Уральских авиалиний». Молодожены выиграли 1 млн. руб. на свадебное путешествие.

Василий Алексеев

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