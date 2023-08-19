Почти 30% опрошенных жителей Ижевска следят за курсом доллара и евро

29% опрошенных представителей экономически активного населения из Ижевска следят за изменениями курса доллара и евро по отношению к рублю. Такие данные приводит SuperJob по итогам опроса, проведенного 7—17 августа 2023 года. 47% принявших участие в опросе за динамикой курса валюты не следят. Больше интерес к этой теме проявляют мужчины, а также граждане с более высоким уровнем дохода.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Иван Водопьянов, Коммерсантъ Фото: Иван Водопьянов, Коммерсантъ

При этом они ожидают дальнейшего ослабления национальной валюты, несмотря на постепенное укрепление рубля. Народный прогноз к 1 сентября: 108,19 руб. за доллар и 117,48 руб. за евро.

Официальный курс ЦБ на 19 августа составил 93,40 руб. за доллар и 101,48 руб. за евро.

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