Владимир Путин поздравил свердловчан с 300-летием Екатеринбурга

Президент России Владимир Путин поздравил жителей Свердловской области и Екатеринбурга с 300-летием столицы региона. Письмо главы государства опубликовано на официальном сайте Кремля.

«Поколения жителей столицы Урала вписали яркие, незабываемые страницы в историю Отечества, в укрепление индустриальной мощи державы, ее оборонного, научного потенциала. Вы по праву гордитесь именами основателей Екатеринбурга и блистательной плеядой уроженцев родного края, среди которых видные полководцы и государственные деятели, ученые и политики, писатели и поэты, представители творческой интеллигенции»,— написал он.

В письме президент отметил мужество и стойкость жителей города на фронтах Великой Отечественной войны и трудовых вахтах на оборонных предприятиях, шахтах и госпиталях. «Так же самоотверженно в наши дни екатеринбуржцы защищают Россию в ходе специальной военной операции»,— подчеркнул глава государства.

Президент отметил, что город имеет богатую историю и «по-прежнему молод душой». По его словам, это показывает воплощение масштабных инициатив в промышленности и социальной сфере, рост темпов жилищного строительства и развитие транспортной инфраструктуры Екатеринбурга. «Город открыт для новых, смелых и амбициозных начинаний, стремится быть комфортным и привлекательным, по-настоящему любимым и родным для людей самых разных возрастов, профессий и увлечений»,— написал президент.

Василий Алексеев

Читайте нас в Telegram , ВКонтакте