После взрыва на АЗС в Дагестане безопасность заправок проверят в Удмуртии

В Удмуртии проверят соблюдение требований безопасности предпринимателей, особенности заправочные станции, по которым поступают жалобы граждан. К такому решению пришли участники внеочередного заседания республиканской комиссии по чрезвычайным ситуациям, посвященного вопросу размещения газозаправочных станций. Об этом сообщает пресс-служба главы и правительства региона. Совещание провел председатель правительства Ярослав Семенов. Он отметил необходимость ужесточить контроль в этих вопросах.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Максим Кимерлинг, Коммерсантъ Фото: Максим Кимерлинг, Коммерсантъ

«Не должно быть ситуации, при которой объекты, представляющие повышенную опасность для жителей, размещаются вблизи жилых домов или социальных объектов. Тяжелейшие последствия, к которым это может привести, мы видели, к огромному сожалению, в Махачкале, где в результате взрыва на автозаправочной станции погибли 35 человек, еще более 60 получили ранения. Наша с вами задача — не допустить повторения трагедии и обеспечить безопасность людей»,— сказал премьер.

При выявлении нарушений на объектах проверки специалистами муниципалитетов будут подключать прокуратуру. Для объективной оценки законности расположения АГЗС управление Ростехнадзора разработает памятку, которая поможет специалистам муниципалитетов и общественникам выявлять явные, визуально заметные нарушения и оперативно сообщать о них в надзорное ведомство.

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