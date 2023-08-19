RCC Exteme по BMX в экстра-раунде взяла сборная Екатеринбурга

В Екатеринбурге завершился турнир RCC Extreme в дисциплинах BMX и самокатов. Соревнования прошли в рамках спортивного фестиваля RCC Fest, приуроченного к 300-летию города. В ходе турнира на BMX с екатеринбуржцами сразилась международная команда. Победу одержала команда Екатеринбурга, а индивидуально лучшим по решению судей стал Сантьяго Лаверде (Колумбия).

Победителями турнира стали жители Екатеринбурга Константин Андреев, Артем Агарков, Сергей Чушков, Артем Самодуров и Матвей Шарыгин. В индивидуальном зачете екатеринбуржцы заняли второе (Константин Андреев) и третье (Артем Агарков) места.

«Мы все в нашей команде приложили максимум усилий и показали отличные трюки. Все повеселились и самое главное, что без травм»,— поделился победитель Сантьяго Лаверде.

«Очень серьезное соперничество. Мы хорошо выступили и никто не жалел сил»,— сказал обладатель бронзы Артем Агарков.

В индивидуальном соревновании на самокатах победу одержал Фадей Попов, второе место занял Эрнест Кирьянов, третье — Илья Кузьминов.

RCC Fest проходит 17-19 августа на аллее у КРК «Уралец» в Екатеринбурге. В первый день прошел турнир по боксу, во второй — по кикбоксингу, в третий состоялся Кубок RCC Extreme на самокатах и BMX. В ближайшее время пройдет чемпионат России по BMX с турниром по силовому экстриму. Фестиваль завершится концертом Niletto и Клавы Коки.

Александр Стародумов

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