Суд рассмотрит иск на 2,8 млрд рублей к генподрядчику работ на Чусовском мосту

Арбитражный суд города Москвы принял к производству исковое заявление сургутского ООО «Трест Запсибгидрострой» к ООО «Пермская концессионная компания» (ПКК), которое выступает концессионером работ на Чусовском мосту, и генподрядчику проекта — АО «Стройтрансгаз» (СТГ). Компания-заявитель взыскивает с ПКК и СТГ 2,8 млрд руб. По информации в картотеке суда, на 26 сентября назначены собеседование со сторонами и предварительное судебное заседание.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Максим Кимерлинг, Коммерсантъ Фото: Максим Кимерлинг, Коммерсантъ

Иск «Трест ЗСГС» к «Пермской концессионной компании» и «Стройтрансгазу» поступил в суд 2 мая, но оставался без движения, так как был подан с нарушениями. Чуть позже, 12 мая, СТГ подал в суд иск к «Трест ЗСГС» на 2,2 млн руб. Однако в июле АО отказалось от своих требований, и производство было прекращено.

Концессионное соглашение на строительство нового моста через Чусовую и реконструкцию расположенного рядом старого моста было подписано в 2017 году. Новый мост был сдан в конце 2022 года. В январе 2023 года подрядчик, которым был выбран «Трест Запсибгидрострой», должен был приступить к ремонту старого перехода. Однако работы тогда так и не стартовали. Как сообщали источники, причиной отставания от графика стали внутренние споры между «Стройтрансгазом» и «Трестом ЗСГС». В начале лета СТГ прекратил сотрудничество с компанией и подписал договор на выполнение работ с одной из своих дочерних подрядных организаций — ООО «Дорожно-мостовое управление» (ДМУ). В середине июня на старом мосту начались работы.