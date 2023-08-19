В Челябинской области за неделю выявили нарушения у более 500 мотоциклистов

За эту неделю сотрудники госавтоинспекции Челябинской области привлекли к административной ответственности за нарушения 518 мотоциклистов. Об этом сообщают в ГУ МВД по региону.

В пятницу в ходе рейдов сотрудники инспекторы ГИБДД остановили 136 водителей двухколесного транспорта. Среди них девять водили мотоциклы в нетрезвом состоянии, 29 — не имели прав на их управление. На специализированную стоянку отправили 15 единиц транспорта.

Также полицейские задержали трех мотоциклистов, которые, будучи лишенными прав за езду в нетрезвом виде или осужденными за это, снова сели за руль пьяными. Против них возбудили уголовные дела по ст. 264.1 УК РФ.

«Профилактическое мероприятие “Мотоциклист” продолжается на территории Южного Урала. Напомним, с начала года госавтоинспекторы выявили более 2 тыс. правонарушений»,— отмечают в ГУ МВД по региону.

Читайте нас в Telegram , ВКонтакте