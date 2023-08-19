В кубке RCC Extreme на самокатах победила международная сборная

В Екатеринбурге продолжается спортивный фестиваль RCC Fest, приуроченный к 300-летию города. В день города, 19 августа, проходит турнир RCC Extreme в дисциплинах самокатов и BMX. На самокатах сражались две команды и сборную Екатеринбурга победила международная сборная в составе, которой Матиас Джорис Виллерс (Франция) оказался лучшим по мнению жюри.

Остальной состав победителей: Эрнест Кирьянов (Латвия), Василий Неверов (Франция), Кирилл Мириев (Беларусь), Роман Джименес Пол (Испания).

Второе место в индивидуальном зачете занял Леонид Арбатский из команды Екатеринбурга. А третье место получил Антон Голованов из Екатеринбургской команды.

«Очень приятно выиграть, но русская команда очень сильная. А я сам по парковому катанию и прсто залетел с пацанами покататься»,— рассказал Эрнест Кирьянов (Латвия). «Вроде хорошо откатал, сделал трюки, которых не планировал. Супер-классная атмосфера, ребята все гасят»,— прокомментирвал Илья Кузьминов (Екатеринбург).

RCC Fest проходит 17-19 августа на аллее у КРК «Уралец» в Екатеринбурге. В первый день прошел турнир по боксу, во второй — по кикбоксингу, в третий прошел Кубок RCC Extreme на самокатах, еще дисциплина BMX. Также будет чемпионат России по BMX с турниром по силовому экстриму. Фестиваль завершится концертом Niletto и Клавы Коки.

Александр Стародумов

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