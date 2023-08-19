Петербургского бизнесмена будут судить за взыскание 9 млн с международного перевозчика

В Санкт-Петербурге завершили расследование уголовного дела в отношении 50-летнего предпринимателя, который с помощью поддельных документов взыскал через Арбитраж с крупной компании-перевозчика 9 млн рублей. Об этом 19 августа сообщили в пресс-службе ГУ МВД по СПб и ЛО.

По версии следствия, в 2007 году мужчина создал компанию в сфере сельского хозяйства, но бизнес не задался. Узнав о банкротстве российской фирмы, которая раннее сотрудничала с крупной международной компанией-перевозчиком, предприниматель решил воспользоваться случаем и изготовил фальшивые документы о переуступке прав.

После бизнесмен заверил контракты поддельными печатями и направил в Арбитражный суд Калужской области исковое заявление о взыскании с перевозчика переуступленной задолженности.

В марте 2019 года суд взыскал с международной компании в его пользу около 4 миллионов рублей. В октябре 2020 года по аналогичной схеме предприниматель получил еще не менее 5 миллионов рублей.

Сотрудники компании-перевозчика, узнав о том, что в Арбитраж поступили ещё 9 аналогичных заявлений на общую сумму свыше 70 миллионов рублей, обратилась в полицию.

«В декабре 2021 года бизнесмен-аферист был изобличён и задержан. В ходе обысков у него изъяли оттиски печатей пострадавшей фирмы на чистых листах и печати различных юридических лиц»,— уточнили в пресс-службе главка.

В настоящее время фигурант находится под стражей. Уголовное дело направлено в суд для рассмотрения по существу.

Читайте нас в Telegram и ВКонтакте