В школах Челябинской области появятся инженерные классы

С 1 сентября в Челябинской области откроются инженерные классы «Инженеры будущего 74». Об этом сообщают в правительстве региона.

Всего в этом году в школах Челябинской области откроют пять предпрофильных инженерных классов на базе 8-х классов и пять профильных классов на базе 10-х классов. Учеба в них будет рассчитана на два года.

Комментируя открытие инженерных классов в школах, губернатор Алексей Текслер отметил, что тема образования является ключевой для развития Челябинской области.

«Задача — постоянно повышать качество образования, удерживая талантливых ребят в регионе. Именно поэтому в этом учебном году будет реализована инициатива по созданию инженерных классов во взаимодействии с вузами и предприятиями по направлениям, которые мы будем развивать в новом челябинском межуниверситетском кампусе»,— отметил глава региона.

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