Продажи фотоаппаратов в Челябинске выросли на 27%

В июне-июле продажи фотоаппаратов на «Авито» в Челябинске выросли на 27% по сравнению с тем же периодом прошлого года. В целом реализация фототехники в городе увеличилась на 8%. Об этом сообщается в исследовании «Авито».

Ощутимее всего в Челябинске за год выросли продажи компактных цифровых фотоаппаратов — на 32%. Средняя цена таких устройств составила 11,2 тыс. руб. Стали примерно на четверть больше приобретать пленочные и зеркальные аппараты. В среднем на «Авито» их можно купить за 2,6 тыс. руб. и 17,4 тыс. руб. соответственно. Также на 5% чаще стали приобретать объективы для фотоаппаратов. В среднем они стоят порядка 13,6 тыс. руб.

В целом по России в июне-июле продажи фототехники на «Авито» по сравнению с аналогичным периодом 2022-го выросли на 15%.

«Наибольшей популярностью у россиян пользуются компактные цифровые фотоаппараты, на их долю приходится 15% от продаж в этой категории товаров и самые высокие темпы роста продаж — +27% год к году»,— отмечают эксперты «Авито».

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