Пять медалей завоевали пермские атлеты на престижном турнире в Екатеринбурге

В Екатеринбурге завершился второй день Финала международной серии профессиональных соревнований по легкой атлетике «Королева российского спорта». За медали боролись сильнейшие атлеты России и Белорусии.

Владимир Никитин выиграл финал в беге на 5000 метров. Константин Холмогоров завоевал свою вторую золотую медаль одержав победу в беге на 800 метров. Также он стал лучшим на дистанции 1500 метров.

Еще одна пермская спортсменка Екатерина Ивонина с результатом 4 мин 10, 22 секунды (личный рекорд) стала третьей на дистанции 1500 м и добавила бронзовую медаль к своей золотой, завоёванной вчера на 3000 метров с препятствиями.