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Глава СКР поручил возбудить дело по факту жестокого избиения челябинца

Председатель Следственного комитета РФ Александр Бастрыкин поручил возбудить уголовное дело по факту жестокого нападения на жителя Челябинска. Доклад о результатах расследования ему предоставит руководитель регионального управления СК Петр Решетников, поясняют в информационном центре СК России.

Как сообщалось в эфире телеканала НТВ, возле одного из домов Челябинска неизвестный в маске со спины напал на местного жителя и избил его. После этого он наехал на лежащего на асфальте горожанина колесом автомобиля. Пострадавшего госпитализировали с тяжелыми травмами.

По факту нападения управление СК по Челябинской области проводит процессуальную проверку.

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