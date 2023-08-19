Региональный минтранс определился с авиаперевозчиками по 5 субсидируемым рейсам

Министерство транспорта Пермского края подвело итоги отбора авиаперевозчиков по 5 субсидируемым маршрутам. Документ опубликован на сайте ведомства. Авиакомпания «ЮВТ АЭРО» получило три маршрута: «Пермь-Нижний Новгород», «Пермь-Барнаул» и «Пермь-Ярославль». Авиакомпания «Азимут» будет обслуживать маршрут «Пермь-Минеральные воды», авиакомпания «Икар» - «Пермь-Махачкала». Рейсы в эти города будут выполняться до конца 2023 года.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Максим Кимерлинг, Коммерсантъ Фото: Максим Кимерлинг, Коммерсантъ

Объем субсидий из бюджета Пермского края для «ЮВТ АЭРО» составил 28,5 млн руб. «Азимут» получит из регионального бюджета 10,5 млн руб., «Икар» - 14, 1 млн руб.