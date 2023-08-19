В Свердловской области на выходных похолодает до +5 градусов

В Свердловской области в ближайшие дни ожидается похолодание до +5 ночью и +16 днем. В Екатеринбурге столбики термометров опустятся до +8 ночью и +20 днем. В ближайшие дни синоптики прогнозируют кратковременные дожди и сильные порывы ветра до 15 м/c. Согласно данным Уральского гидрометцентра, сегодня, 19 августа, в регионе ожидается переменная облачность, местами кратковременный дождь и гроза. Температура воздуха днем составит +21...+26, на севере будет до +16. Ожидается северный ветер 4-9 м/c с порывами до 15 м/c. В Екатеринбурге синоптики прогнозируют переменную облачность и кратковременный дождь. Температура воздуха составит +23...+25.

В воскресенье, 20 августа, в Свердловской области прогнозируют переменную облачность, преимущественно без осадков. Температура ночью — +5...+10, днем — +17...+22. Ветер будет западным 2-7 м/с. В Екатеринбурге ожидается переменная облачность, преимущественно без осадков. Ночью температура воздуха в городе составит +8...+10, а днем — +20...+22.

В понедельник, 21 августа, в области ожидается переменная облачность, ночью преимущественно без осадков, днем местами кратковременный дождь. Температура ночью опустится до +8...+13, днем поднимется до +18...+23. Ожидается северо-западный ветер 2-7 м/с. В Екатеринбурге будет переменная облачность, преимущественно без осадков. Температура воздуха ночью составит +11...+13, днем — +21...+23.

Василий Алексеев

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