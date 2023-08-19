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Манит облигация

Краевые власти планируют занять у пермяков не менее 500 млн рублей

Министерство финансов Пермского края предложило привлечь средства на благоустройство набережной Камы с помощью «народных облигаций». Минфин намерено в 2024 году выпустить 500 тыс. ценных бумаг номиналом в 1 тыс. руб. Процентная ставка пока не разглашается. Подобный механизм финансирования городских проектов применяется в Калининградской области и в Москве. Эксперты полагают, что облигации Пермского края могут быть востребованы при выгодной для заемщиков ставке, а также в случае стабилизации федеральной экономики.

Фото: Александр Миридонов, Коммерсантъ

Фото: Александр Миридонов, Коммерсантъ

Краевые власти решили выпустить «народные облигации». Как сообщила министр финансов Пермского края Екатерина Тхор на заседании регионального правительства, в 2024 году ведомство планирует выпустить облигации на 500 млн руб. Номинал ценной бумаги — 1 тыс. руб. Купонный доход по облигациям будет выплачиваться раз в квартал. Планируемый срок погашения — два-три года. Процентную ставку министр не назвала, но отметила, что она будет «конкурентной». Размещать ценные бумаги собираются на финансовой платформе «Финуслуги» Московской биржи. Приобрести облигации смогут не только пермяки, но и жители других регионов.

«Народные облигации — выгодный для населения инструмент, который позволяет осуществлять сбережения на долгосрочный период под конкурентную процентную ставку. Также существует возможность в любой момент вернуть свои средства без потери процентов и кредитных рисков»,— отмечает Екатерина Тхор.

Доход от облигаций планируется использовать для благоустройства набережной Камы от ТЦ «Речник» до территории Мотовилихинских заводов в рамках проекта «Зеленое кольцо». Общая стоимость работ на этом участке составляет 2 млрд руб. Из них 500 млн намечается привлечь за счет размещения облигаций, оставшиеся 1,5 млрд руб. будут выделены из краевого бюджета. Завершение работ на набережной планируется в 2025 году.

По словам Екатерины Тхор, народные облигации ранее выпускали правительство Москвы и минфин Калининградской области. По данным «Финуслуг», московские власти в 2023 году планируют разместить 2 млн облигаций на сумму 2 млрд руб. Номинал одной «Зеленой облигации Москвы» составляет 1 тыс. руб. Ставка купонного дохода — 8,5% годовых. Дата погашения — 27 мая 2025 года. Средства, полученные в результате размещения облигаций планируется использовать для замены городских автобусов на электробусы.

Минфин Калининградской области в этом году выпускает облигации на сумму 500 млн руб. с номиналом 1 тыс. руб. Ставка купонного дохода — 9,5% годовых. Дата погашения — 15 сентября 2025 года. Средства, полученные по облигациям, собираются использовать на решение экологических проблем Калининградской области. Как указано на «Финуслугах» на данный момент, все ценные бумаги Москвы и Калининградской области по актуальным выпускам раскуплены.

Поправки в бюджет Пермского края, касающиеся размещения облигаций, планируется рассмотреть на заседании регионального законодательного собрания. Отметим, что это не первая попытка краевого минфина выпустить региональные облигации. В 2022 году краевые власти собирались выпустить ценные бумаги на 5 млрд руб. Однако от этой инициативы в правительстве отказались в пользу кредитов из федерального бюджета с низкими процентными ставками.

Председатель комитета заксобрания Пермского края по бюджету Елена Зырянова поддерживает инициативу выпуска облигаций: «Этот инструмент помогает привлечь более дешевые заемные средства, чем по коммерческим кредитам. Но для этого необходимо тщательно проработать параметры выпуска, в том числе установить выгодный для заемщика процент». Вместе с тем эксперт отмечает, что «сейчас, возможно, не самое подходящее время для выпуска». «Экономическая ситуация в стране не отличается стабильностью. На сегодняшний день ключевая ставка ЦБ составляет 12%, и неизвестно, как будет меняться дальше»,— делится опасениями депутат.

Экономист Антон Любич отмечает, что регион долгое время «совершенно безосновательно» не привлекал средства путем выпуска облигаций. «Именно через облигации и инструменты государственно-частного партнерства следовало уже давно обеспечить финансированием все зависшие инвестиционные проекты края: и новый оперный театр, и новый концертно-спортивный комплекс, и даже мост через Каму»,— считает эксперт.

Константин Кадочников

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