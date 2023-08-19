«Благодаря либерализация визового режима наладится турпоток из Индии и Ирана»

В России начала функционировать единая электронная виза для иностранцев. Получить ее есть право у граждан 55 стран, включая европейские. Виза позволяет приехать в Россию с гостевым или деловым визитом, в качестве туриста или для участия в различных мероприятиях. Электронная виза однократная, она действует в течение 60 суток со дня оформления, а срок пребывания в России составляет не более 16 суток. Как данное нововведение отразится на туристическом потоке на курорты Краснодарского края «Ъ-Кубань» рассказал заместитель генерального директора по международным связям и туризму горного курорта «Роза Хутор» Сергей Хворостяный.



Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Сергей Хворостяный

Фото: предоставлено автором Сергей Хворостяный

Фото: предоставлено автором

«Привлечение иностранных туристов на курорты Краснодарского края развивается уверенными темпами. Так, в 2019 году “Розу Хутор” посетило более 14 тыс. туристов, что более чем в 2,5 раза превысило показатели 2016 года. Основными гостями были туристы из Израиля — 40%, стран СНГ — 30%, Европы — 19%, БСВ — 6%.

В 2020-2022 годах курорт постели более 17 тыс. иностранных гостей. Необходимо отметить, что поток перераспределился — более 60% пришлось на страны СНГ, при сохранении доли европейских туристов — 19%. С постепенным снятием медицинских ограничений стал наблюдаться рост доли туристов из Китая. В 2023 году — более 7%, тогда как в 2022 — менее 5%.

Развивается сотрудничество с партнерами из ОАЭ. За семь месяцев текущего года на курорте уже отдохнуло около 140 туристов из ОАЭ и стран Залива. Ожидаем, что до конца года количество туристов будет не менее 350 человек, что более чем в 10 раз превысит показатели прошлого года. Такие результаты стали возможными также в связи с наличием прямого авиасообщения между Дубаем и Сочи, отменой эпидемиологических ограничений, безвизовому въезду граждан ОАЭ в Россию.

Таким образом, один из важных факторов привлечения иностранных граждан — либерализация визовых процедур. Туристический рынок с воодушевлением воспринял планы введения электронной визы в 2021 году. Однако из-за ковидных ограничений введение возможности оформления электронной визы была отложена.

Полномасштабное введение электронной визы в 2023 году однозначно позволит привлечь большее количество туристов. Уверен, благодаря этой возможности наладится турпоток из Индии и Ирана. Очень важно, что в список 55 стран, граждане которых могут воспользоваться электронной визой, включены и страны Европы. Спрос на туризм из этих государств сократился, но интерес к посещению нашей страны сохраняется, и электронная виза однозначно упростит посещение нашей страны.

При этом важно отметить, что либерализация визового режима не даст ожидаемых результатов без создания комфортных условий и сформированного интересного ценностного предложения для отдыха. Так, арабские туристы отмечают качество и уровень сервиса в горных курортах Сочи, с большим удовольствием посещают одно из самых живописных мест — природный парк водопадов “Менделиха”. Летом прогулка в парке доставляет для гостей из жарких стран настоящее удовольствие: живописные каскады, чистый и свежий горный воздух, зеленый лес, головокружительные обзорные площадки, и самое главное — простота маршрута — никаких долгих подъемов и сложного трекинга. Также одно из любимых развлечений туристов из ОАЭ — родельбан. Суперсовременный и безопасный аттракцион, с которого открываются потрясающие панорамные виды. Популярностью пользуется интерактивный этнопарк, где можно познакомиться с архитектурой, историей и традициями разных регионов России. Кроме того, в Краснодарском крае множество различных ресторанов и кафе, в которых иностранцы могут познакомиться с особенностями кухни южных регионов России или выбрать блюда европейской кухни».

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