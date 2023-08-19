Житель Златоуста потерял 1 млн рублей, пытаясь заработать на инвестициях

Работник Златоустовского металлургического завода перевел злоумышленникам 1 млн руб. при попытке заработать на инвестициях. По этому факту возбуждено уголовное дело о мошенничестве (ст. 159 УК РФ), сообщают в ГУ МВД по Челябинской области.

По словам горожанина, он увидел в интернете рекламу об инвестициях в акции одной из крупных компаний. Через некоторое время ему позвонил неизвестный и предложил помочь в получении дохода. Затем местный житель по его указанию устанавливал приложения, отправлял деньги на специальный счет. Также он по предложению злоумышленника он «инвестировал» кредитные средства. Всего горожанин перевел неизвестному более 1 млн руб.

«Сотрудники полиции предупреждают граждан, что не стоит предоставлять возможность злоумышленникам управлять личными сбережениями и под диктовку оформлять кредиты, которые придется выплачивать»,— советуют в ГУ МВД региона.

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