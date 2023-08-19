БМД-4М оснастят дополнительной защитой от гранат

Холдинг «Высокоточные комплексы» (входит в «Ростех») намерен защитить боевые машины десанта БМД-4М от гранат по аналогии с БМП-2 и БМП-3 по опыту использования в ходе военной операции. Комплекты дополнительной защиты, в том числе для приборов наблюдения и прицеливания, уже разработаны.

«Это позволит экипажу и десанту не опасаться ручных противотанковых гранат. Вводится в комплектацию дополнительная защита для приборов наблюдения и прицеливания»,— сказал представитель холдинга ТАСС.

В компании утверждают, что военные довольны быстрой работой механизма заряжания 100-мм осколочно-фугасных снарядов, эффективностью стрельбы с закрытых позиций, а также маневренностью.

БМД-4М — наиболее современная бронетанковая техника на вооружении Воздушно-десантных войск РФ. Разработана на «Курганмашзаводе». Оснащена орудием калибра 100 мм (также служит пусковой установкой для противотанковых управляемых ракет «Аркан»), тридцатимиллиметровой автоматической пушкой и пулеметом калибра 7,62 мм. Развивает скорость до 70 км/ч, способна плавать со скоростью 10 км/ч.