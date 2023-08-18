Владимир Кузьмин победил Эрдема Димчера в главном бою RCC Fair Fight по кикбоксингу

В Екатеринбурге продолжается спортивный фестиваль RCC Fest, приуроченный к 300-летию города. Во второй день, 18 августа, прошел кикбоксерский турнир RCC Fair Fight , в рамках которого состоялось 17 боев и дебютировало 11 спортсменов. 15 боев прошли по правилам К-1, два по правилам Fair Fight Extreme с локтевыми ударами.
Кикбоксерский турнир RCC Fair Fight. В главном поединке вечера победу над Эрдемом Даха Димчером (Стамбул) одержал Владимир Кузьмин (Екатеринбург)
Фото: Александр Стародумов
В главном поединке вечера победу над Эрдемом Даха Димчером (Стамбул) одержал Владимир Кузьмин (Екатеринбург) единогласным решением судей по результатам экстра-раунда. Бой проходил во втором полусреднем весе и по правилам Fair Fight Extreme.
«Соперник хорош, отдаю ему должное. Но я сегодня был лучше»,— признался Владимир Кузьмин. «Был очень хороший бой, ведь я шел вперед, а соперник наоборот убегал. Но как по мне судейство было нечестным, потому что судья срезал с меня балл и не предупредил, хотя соперник поворачивался спиной»,— сказал после боя Эрдем Даха Димчер.
Другие бои завершились так:
- Масяк Каркарян (Екатеринбург) в бою дебютантов победил Шахтарина Дмитрия (Соликамск) нокаутом в первом раунде на 1:27 из 3:00. Категория: полусредний вес.
- Монте Кевнаксзян (Екатеринбург) победил в дебютном поединке Данила Айткулова (Екатеринбург) единогласным решением судей. Категория: полусредний вес.
- Илья Ворошилов (Тюмень) одолел в своем дебюте Джабира Керимова (Екатеринбург) единогласным решением судей через экстра-раунд. Категория: полутяжелый вес.
- Роман Гилязов (Екатеринбург) в битве дебютантов победил Александра Степанова (Москва) единогласным решением судей в экстра-раунде. Категория: полутяжелый вес.
- Никита Заякин (Камышлов) одержал победу над Романом Колесниковым (Благовещенск). Категория: полусредний вес.
- Виталий Шнюков (Екатеринбург) выиграл у Данила Баева (Пермь) единогласным решением судей. Категория: полусредний вес.
- Кирилл Степанов (Нижний Тагил) в бою дебютантов победил Сергея Григорьева (Москва) техническим нокаутом в последнем раунде. Категория: средний вес.
- Дмитрий Дмитриев победил Максима Скромова единогласным решением судей. Категория: средний вес.
- Александр Михалюк (Екатеринбург) выиграл бой у Вячелава Мещеркина (Омск) Категория: средний вес.
- Валерий Иванов (Санкт-Петербург) продолжает победную серию, одолев Рауфа Герейзаде (Баку) единогласным решением судей. Категория: тяжелый вес.
- Иван Петренко (Екатеринбург) победил Орхана Маликова техническим нокаутом во втором раунде. Категория: супертяжелый вес.
- Али Салдоев (Екатеринбург) одолел Исмаила Аль Хадхи (Нокосия) единогласным решением судей. Категория: легкий вес.
- Мария Климова (Москва) в первом международном бою победила Зелал Шенгюр (Стамбул) единогласным решением судей. Категория: средний вес.
- Денис Бурматов (Новосибирск) одержал победу над Маммадом Амралиевым нокаутом на 2:46 минут второго раунда. Правила: Fair Fight Extreme. Категория: полутяжелый вес.
- Эдуард Фатыков (Екатеринбург) победил Йоханнеса Бааса (Франкфурт) единогласным решением судей. Категория: средний вес.
- Кямран Набати (Махачкала) отправил в нокаут Фала Софорна Сопхэка (Пномпень) на 1:15 минуте первого раунда. Категория: полусредний вес.
RCC Fest проходит 17-19 августа на аллее у КРК «Уралец» в Екатеринбурге. В первый день прошел турнир по боксу, во второй — по кикбоксингу, 19 августа пройдут Кубок RCC Extreme и чемпионат России по BMX с турниром по силовому экстриму. Фестиваль завершится концертом Niletto и Клавы Коки.
Александр Стародумов