Владимир Кузьмин победил Эрдема Димчера в главном бою RCC Fair Fight по кикбоксингу

В Екатеринбурге продолжается спортивный фестиваль RCC Fest, приуроченный к 300-летию города. Во второй день, 18 августа, прошел кикбоксерский турнир RCC Fair Fight , в рамках которого состоялось 17 боев и дебютировало 11 спортсменов. 15 боев прошли по правилам К-1, два по правилам Fair Fight Extreme с локтевыми ударами.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Кикбоксерский турнир RCC Fair Fight. В главном поединке вечера победу над Эрдемом Даха Димчером (Стамбул) одержал Владимир Кузьмин (Екатеринбург)

Фото: Александр Стародумов Кикбоксерский турнир RCC Fair Fight. В главном поединке вечера победу над Эрдемом Даха Димчером (Стамбул) одержал Владимир Кузьмин (Екатеринбург)

Фото: Александр Стародумов

В главном поединке вечера победу над Эрдемом Даха Димчером (Стамбул) одержал Владимир Кузьмин (Екатеринбург) единогласным решением судей по результатам экстра-раунда. Бой проходил во втором полусреднем весе и по правилам Fair Fight Extreme.

«Соперник хорош, отдаю ему должное. Но я сегодня был лучше»,— признался Владимир Кузьмин. «Был очень хороший бой, ведь я шел вперед, а соперник наоборот убегал. Но как по мне судейство было нечестным, потому что судья срезал с меня балл и не предупредил, хотя соперник поворачивался спиной»,— сказал после боя Эрдем Даха Димчер.

Другие бои завершились так:

Масяк Каркарян (Екатеринбург) в бою дебютантов победил Шахтарина Дмитрия (Соликамск) нокаутом в первом раунде на 1:27 из 3:00. Категория: полусредний вес.

Монте Кевнаксзян (Екатеринбург) победил в дебютном поединке Данила Айткулова (Екатеринбург) единогласным решением судей. Категория: полусредний вес.

Илья Ворошилов (Тюмень) одолел в своем дебюте Джабира Керимова (Екатеринбург) единогласным решением судей через экстра-раунд. Категория: полутяжелый вес.

Роман Гилязов (Екатеринбург) в битве дебютантов победил Александра Степанова (Москва) единогласным решением судей в экстра-раунде. Категория: полутяжелый вес.

Никита Заякин (Камышлов) одержал победу над Романом Колесниковым (Благовещенск). Категория: полусредний вес.

Виталий Шнюков (Екатеринбург) выиграл у Данила Баева (Пермь) единогласным решением судей. Категория: полусредний вес.

Кирилл Степанов (Нижний Тагил) в бою дебютантов победил Сергея Григорьева (Москва) техническим нокаутом в последнем раунде. Категория: средний вес.

Дмитрий Дмитриев победил Максима Скромова единогласным решением судей. Категория: средний вес.

Александр Михалюк (Екатеринбург) выиграл бой у Вячелава Мещеркина (Омск) Категория: средний вес.

Валерий Иванов (Санкт-Петербург) продолжает победную серию, одолев Рауфа Герейзаде (Баку) единогласным решением судей. Категория: тяжелый вес.

Иван Петренко (Екатеринбург) победил Орхана Маликова техническим нокаутом во втором раунде. Категория: супертяжелый вес.

Али Салдоев (Екатеринбург) одолел Исмаила Аль Хадхи (Нокосия) единогласным решением судей. Категория: легкий вес.

Мария Климова (Москва) в первом международном бою победила Зелал Шенгюр (Стамбул) единогласным решением судей. Категория: средний вес.

Денис Бурматов (Новосибирск) одержал победу над Маммадом Амралиевым нокаутом на 2:46 минут второго раунда. Правила: Fair Fight Extreme. Категория: полутяжелый вес.

Эдуард Фатыков (Екатеринбург) победил Йоханнеса Бааса (Франкфурт) единогласным решением судей. Категория: средний вес.

Кямран Набати (Махачкала) отправил в нокаут Фала Софорна Сопхэка (Пномпень) на 1:15 минуте первого раунда. Категория: полусредний вес.

RCC Fest проходит 17-19 августа на аллее у КРК «Уралец» в Екатеринбурге. В первый день прошел турнир по боксу, во второй — по кикбоксингу, 19 августа пройдут Кубок RCC Extreme и чемпионат России по BMX с турниром по силовому экстриму. Фестиваль завершится концертом Niletto и Клавы Коки.

Александр Стародумов

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