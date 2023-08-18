Рашид Рахимов оправдал доверие

На старте пятого тура чемпионата России по футболу «Рубин» одолел дома «Крылья Советов» — 2:1. Таким образом, казанцы одержали первую победу, а входящие в группу лидеров самарцы впервые проиграли и не использовали шанс хотя бы временно подняться на второе место.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Пресс-служба ФК «Рубин» Фото: Пресс-служба ФК «Рубин»

К пятому туру «Крылья Советов» подошли с нолем поражений, что удалось еще только «Краснодару» и «Уралу», тогда как «Рубин» — с нолем побед. Самарцы находились на пятом месте с восемью очками, а казанцы — на 14-м с двумя. И если главному тренеру «Крыльев» Игорю Осинькину не о чем было беспокоиться, то его коллега Рашид Рахимов оказался в положении, в котором уже практически не имел права на ошибку или, точнее, на отрицательный результат.

Появилась даже информация, что над наставником «Рубина» нависла угроза отставки и матч с «Крыльями Советов» якобы станет определяющим в его судьбе, а в лучшем случае он получит кредит доверия до встречи с «Динамо» в следующем туре.

Правда, спортивный директор казанского клуба Константин Дзюба заявил, что это все слухи. По его словам, руководство «Рубина» Рахимову по-прежнему доверяет и никаких ультиматумов ему не ставило. «При этом мы понимаем, что результаты команды создают почву для различных слухов и дезинформации,— сказал Константин Дзюба клубной пресс-службе.— Все нацелены на то, чтобы исправить текущую ситуацию».

Между тем «Крылья» в случае победы выходили с 11 очками на второе место, так что им она нужна была не меньше, чем «Рубину». Уже в дебюте соперники по разу отличились со стандартов. Вот только гол самарца Никиты Салтыкова аннулировали из-за офсайда, а казанец Алексей Грицаенко забил по правилам, головой переправив мяч от ближней штанги в дальний угол. Но гости быстро сравняли счет. Центральный защитник Александр Солдатенков отдал длинную передачу на ход Бенхамину Гарре, и техничный аргентинец, улетев один на один с вратарем, все классно исполнил.

Однако «Рубин» в первом тайме провел еще одну голевую атаку, когда Марат Апшацев замыкал подачу Дмитрия Кабутова и вроде бы упустил верный момент, так как Гленн Бейл успел заблокировать его удар. Но при более тщательном просмотре эпизода на VAR выяснилось, что голландец сыграл локтем, и арбитр Сергей Цыганок назначил пенальти. Теперь уже Мирлинд Даку, казалось, загубил стопроцентную возможность, пробив прямо в голкипера Ивана Ломаева, который до конца стоял по центру ворот. Казанцам повезло, что первым на добивание прибежал капитан команды Александр Мартынович и загнал мяч в сетку.

Причем «Крылья» не только проиграли первый тайм, но и потеряли из-за травмы своего лидера Гарре. Тем не менее сразу после перерыва они могли дважды отыграться. Сначала казанцев выручил вратарь Юрий Дюпин, когда головой бил Фернандо Костанца, а затем Мартынович принял на себя удар Салтыкова. Самарцы и дальше много атаковали, при этом по такой игре им как раз и не хватало изобретательности Гарре. Постепенно наступательный пыл гостей и вовсе поугас, а хозяева едва не увеличили разницу, когда Кабутов ударил из-за штрафной площади и рикошет от своего защитника дезориентировал Ломаева. Да и тот же Даку периодически напрягал его.

Ну а когда в концовке матча за вторую желтую карточку с поля удалили Бейла, «Крыльям» уже было совсем сложно рассчитывать на относительно благоприятный исход. О победе речь вообще не шла. Они пытались зацепиться хотя бы за ничью, заработали несколько стандартов, но казанцы строго действовали в обороне и одержали-таки первую победу в чемпионате — 2:1. Подопечные Осинькина, в свою очередь, потерпели первое поражение.

Александр Ильин