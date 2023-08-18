В Сочи до конца года ликвидируют 9 долгостроев

Девять проблемных объектов долевого строительства в Сочи будут ликвидированы к концу 2023 года. Об этом сообщила пресс-служба администрации города.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: огнисочи.рф Фото: огнисочи.рф

Сегодня стало известно, что достраивать скандально известный ЖК «Эльсинор» будет компания «Стройинжиниринг». Дополнительное соглашение с дольщиками уже заключено, застройщик приступил к подготовительным работам на стройплощадке.

В 2015 году потребительский жилищно-строительный кооператив «Наш Дом» начал возводить жилой комплекс «Эльсинор» на земельном участке площадью 8,064 тыс. кв. м. Прокуратура Центрального района Сочи запретила застройщику ЖК привлекать денежные средства граждан. Позже жилой комплекс возводила строительно-инвестиционная компания «Остринский». Собственник ООО Антон Остринский был объявлен правоохранительными органами в международный розыск. Он подозревается в мошенничестве в особо крупном размере.

Наталья Решетняк

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