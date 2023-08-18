Правительство расширило список категорий медиков со специальными выплатами

Правительство расширило перечень категорий медработников, которым могут назначать специальные социальные выплаты. Как пояснили в пресс-службе Минздрава «РИА Новости», решение коснется около 3 тыс. специалистов.

В перечень включили медработников с высшим немедицинским образованием, которые работают в первичном звене здравоохранения в лабораториях районных и участковых больниц, в медорганизациях по оказанию первичной помощи по территориальному принципу.

Также, согласно документу, для сотрудников выездных патронажных служб рекомендовано установить специальные соцвыплаты за счет средств региональных бюджетов.

Олеся Павленко