Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
Коммерсантъ FM
Предыдущая страница
Следующая страница

Правительство расширило список категорий медиков со специальными выплатами

Правительство расширило перечень категорий медработников, которым могут назначать специальные социальные выплаты. Как пояснили в пресс-службе Минздрава «РИА Новости», решение коснется около 3 тыс. специалистов.

В перечень включили медработников с высшим немедицинским образованием, которые работают в первичном звене здравоохранения в лабораториях районных и участковых больниц, в медорганизациях по оказанию первичной помощи по территориальному принципу.

Также, согласно документу, для сотрудников выездных патронажных служб рекомендовано установить специальные соцвыплаты за счет средств региональных бюджетов.

Олеся Павленко

Новости компаний Все

Лента

Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...