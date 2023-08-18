Бывший мэр Перми приступает к работе после почти двухмесячного отпуска

Вице-премьер правительства Пермского края Алексей Демкин, назначенный на пост 28 июня, приступает к работе 21 августа. На этот факт внимание обратило Ura.Ru. Все это время высокопоставленный чиновник находился в отпуске.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Максим Кимерлинг, Коммерсантъ Фото: Максим Кимерлинг, Коммерсантъ

По информации «Ъ-Прикамье», сразу после назначения господин Демкин взял отпуск без содержания. В правительстве он курирует министерство территориального развития и за почти 2-хмесчное отсутствие его полномочия исполнял зампред Александр Борисов, прежний куратор этого блока.

Алексей Демкин возглавлял пермскую мэрию с конца 2020 года, в июне 2023 года, через несколько дней после 300-летия Перми подал в отставку. Сам он объяcнил это поступившим ему предложением от губернатора перейти в правительство. По неофициальной версии, его уход был связан с противостоянием с краевыми властями.