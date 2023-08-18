Ипотека молодеет

Россияне смогут подарить себе ипотеку на совершеннолетие еще в одном крупном банке. ВТБ 18 августа сообщил, что начал выдавать жилищные кредиты с 18 лет. Тем самым он снизил минимальный возраст заемщиков сразу на три года, а кроме того, смягчил требования к общему трудовому стажу для оформления таких финансовых продуктов. Претендентам на ипотеку достаточно проработать всего три месяца вместо прежних шести. При этом ВТБ стал далеко не первым банком, который готов кредитовать едва достигших совершеннолетия заемщиков. Для чего кредитные организации все чаще привлекают к ипотеке молодежь? И что ждет 18-летних россиян в мире жилищных займов? Разбирался Владимир Расулов.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Марина Молдавская, Коммерсантъ Фото: Марина Молдавская, Коммерсантъ

Идея разрешить оформление ипотеки с 18 лет не нова. Такая опция, например, давно доступна в Московском кредитном банке, «Уралсибе», «Ак Барсе» и банке «Санкт-Петербург». Правда, там на кредит может рассчитывать совершеннолетний россиянин со стажем работы больше года. В сентябре 2021-го выдавать такие займы начал «Сбер». Там, как и в ВТБ, обозначили срок минимум в три месяца. Но зачем банкам делать такие послабления для, по сути, вчерашних школьников?

Завкафедрой ипотечного жилищного кредитования и финансовых инструментов рынка недвижимости Финансового университета Александр Цыганов объясняет: чем моложе заемщик, тем дольше с ним можно работать. «Бесспорно, всем хочется, чтобы этот кредит вернули. Можно дать его на 30, 50 лет и даже более. У 18-летнего вся жизнь впереди. Все-таки достаточно большой горизонт планирования для такого человека, поэтому кредит может быть длинным»,— говорит Александр Цыганов.

Сами банки частично подтверждают эти слова. В ВТБ заявили, что 18-летние клиенты готовы к самостоятельной жизни и уже имеют накопления. А в «Сбере» снижение минимального возраста у потенциального заемщика объяснили тем, что все больше молодых клиентов планируют взять кредит на недвижимость. Однако у формально дееспособных начинающих обладателей ипотечных квартир в основном практически нет значимой кредитной истории и может хромать платежная дисциплина, предупреждает управляющий директор по методологии агентства «Национальные кредитные рейтинги» Станислав Волков:

«Большая доля таких заемщиков может быть недисциплинированной в финансовом плане.

Даже если возможности вовремя платить есть, они просто в силу недисциплинированности могут постоянно уходить в просрочку. Конечно, здесь можно опереться на опыт родителей. Если они более или менее ответственные заемщики, возможно, этот навык был передан детям. Какой-то отбор может быть по такому принципу».

Впрочем, более мягкие требования к возрасту и стажу потенциальных заемщиков вовсе не означают, что многим из них в итоге выдадут кредиты, тем более существенные по объемам. Так считает директор по банковским рейтингам агентства «Эксперт РА» Иван Уклеин:

«Речь идет о том, что, если человек устроился действительно на хорошую и высокооплачиваемую работу, имеет кредитную историю, несмотря на юный возраст, он сможет претендовать на получение кредита в банке. Но совершенно нет гарантий, что скоринговая система пропустит одобрение таким клиентам, тем более на большие суммы».

По данным сервиса Сбербанка «Домклик», объемы выданной ипотеки клиентам в возрасте от 18 до 20 лет последние два года заметно росли. Если в 2021-м банк одобрил жилищных займов менее чем на 2,5 млрд руб., то по итогам 2022-го показатель превысил 9 млрд руб. Средняя сумма жилищного кредита для молодежи оказалась чуть меньше 3 млн руб. в целом по стране, а в Москве — без малого 6 млн руб. При этом девушек среди заемщиков было существенно больше, чем юношей — 63% против 37%.

И это вполне объяснимо, говорит директор головного офиса компании «БЕСТ-Недвижимость» Шамиль Кочекаев: «Блогеров среди девушек намного больше, чем среди парней. Симпатичные девушки быстрее и раньше начинают зарабатывать деньги в нашей стране, чем мальчики. Ввиду того, что порог был 21 год, они не могли брать ипотеку, но сейчас банки пришли к выводу, что надо попытаться и их привлечь в качестве клиентов».

При этом, по июльским данным Центробанка, средний срок ипотеки на новостройки достиг 26 лет. Кроме того, регулятор на неделе экстренно повысил ключевую ставку с 8,5% до 12%. Крупные банки объявили, что следом неизбежно подорожают и жилищные кредиты. Так что потенциальным 18-летним ипотечникам стоит приготовиться к тому, что платить за первую недвижимость придется дольше и больше.

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