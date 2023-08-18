«Интересно, что будет дальше»

Мосгорсуд ликвидировал Сахаровский центр (признан в России иноагентом) за «систематические грубые и неустранимые нарушения закона». Соответствующий иск подал Минюст. Поводом явилась внеплановая проверка, инициированная депутатом Андреем Луговым. Председатель правления Сахаровского центра Вячеслав Бахмин назвал все происходящее безжалостным формализмом. Политический обозреватель “Ъ FM” Дмитрий Дризе не удивлен подобным развитием событий.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Эмин Джафаров, Коммерсантъ Фото: Эмин Джафаров, Коммерсантъ

Проблемы у Сахаровского центра начались не сегодня. Ладно бы это был просто дом-музей выдающегося академика, правозащитника и отца советской водородной бомбы, так они деятельность вели разную. Не всегда, как видно, правильную. Законодательство нарушали, за что и получили статус иностранного агента.

Поставили им на вид, послали сигнал, наказали, так нет — они все равно за свое. Выставки проводили, фильмы крутили всякие особые. В результате нередко навлекали на себя праведный гнев прогрессивной общественности. Не власть — народ осудил то, чем они занимались. По крайней мере, так принято и нужно считать.

Сложно сказать, насколько эта самая деятельность подрывала устои государства. Вопрос этот достаточно спорный.

Однако налицо общественный конфликт — руководство страны вынуждено реагировать. По-другому быть не может.

В нынешнем году по инициативе известного депутата Андрея Лугового прошла внеплановая проверка Минюста, и в результате был выявлен буквально целый букет различных нарушений. В частности, Сахаровский центр проводил мероприятия за пределами Москвы и даже в ряде случаев предоставлял своим гостям услуги в виде организации питания. В уставе центра ничего подобного не предусмотрено.

Маркировку соответствующую — иноагентскую — также не всегда ставили. Нельзя же вот так открыто игнорировать законодательство — всякому терпению есть предел. И вот суд выносит вердикт: ликвидировать. Официально Сахаровский центр занимался культурной, просветительской, общественной и правозащитной деятельностью. Рассказывал, вернее, пытался рассказывать о репрессиях в государстве российском.

Как известно, ранее закрыли внесенный в реестр иноагентов «Мемориал» — коллег, можно сказать, теперь вот и Сахаровский центр. К слову, на этой неделе в Великих Луках открыли восьмиметровый памятник товарищу Сталину. В полный рост. Совпадение, конечно, но выглядит все это весьма символично. Иногда они возвращаются — так принято говорить в таких случаях. Это из репертуара Стивена Кинга, если кто не знает.

Интересно, что будет дальше. Имя Андрея Дмитриевича Сахарова носит целый проспект в Центральном округе нашей прекрасной столицы. Солженицына тоже вот периодически призывают запретить. Да ничего не будет. По крайней мере, пока.

Улица, равно как и памятник, никакую деятельность не ведет, потому и угрозы не представляет. Особенно если дать той или иной личности правильную оценку, а такая работа сейчас активно ведется. Главное, чтобы никто не пытался эту оценку оспорить. Да, похоже, и некому уже. Смутьянов нынче почти не осталось. А если так, то будет в нашем обществе и государстве покой и согласие.

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