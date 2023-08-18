Экс-замгубернатора Томской области, ставший фигурантом дела, пытался переоформить имущество на родственников

Прокуратура Томской области установила, что бывший замгубернатора Томской области, ставший фигурантом уголовного дела, пытался переоформить принадлежащее ему имущество на родственников, чтобы избежать обращения взыскания на него.

В апреле-июле прошлого года экс-чиновник оформил три договора купли-продажи по которым право собственности на квартиры в Томске и Москве, жилой дом и земельный участок в Анапе перешли к его родственникам. Общая стоимость имущества – более 100 млн руб.

В суде прокуратура потребовала признать эти сделки недействительными. Суд заявление прокуратуры удовлетворил, имущество арестовано.

По данным ведомства, замгубернатора обвиняется в преступлениях, предусмотренных ч. 3 ст. 33, ч. 4 ст. 160 УК РФ (организация растраты), ч. 5 ст. 327 УК РФ (использование заведомо подложного документа). Речь идет об организации растраты 79 млн руб., выделенных из облбюджета на разработку и обоснование концепции проекта «Создание и развитие многофункционального студенческого городка в Томской области».

В начале года правоозранительные органы сообщали, что фигурантом дела об организации хищения почти 80 млн руб., выделенных из областного бюджета на разработку проекта студенческого кампуса, является бывший замгубернатора Томской области Юрий Гурдин. Обвинения в свой адрес он отрицал.

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Оксана Павлова