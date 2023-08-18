Краснодарский врач разъяснил, что изменится в продаже лекарств с 1 сентября

С 1 сентября в России изменится порядок отпуска лекарств аптеками. Приказ Минздрава об этом вступил в силу 1 марта и будет действовать до 1 марта 2028 года. С этой даты фармацевты будут обязаны вносить сведения о рецептах в систему мониторинга движения медпрепаратов. В свою очередь пациенты смогут получать рецептурные лекарства только при предъявлении рецепта на бланке с номером и печатью.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: ЧУЗ КБ «РЖД-Медицина» г Краснодар Фото: ЧУЗ КБ «РЖД-Медицина» г Краснодар

Сам список рецептурных препаратов не изменится, рассказал «Ъ-Кубань» заместитель главного врача по поликлиническому разделу работы ЧУЗ КБ «РЖД-Медицина» в Краснодаре Вадим Куприянов.

«Новые правила касаются лишь незначительной части от всего объема рецептурных лекарств, поэтому ни о каком коллапсе речи не идет. Изменения коснутся препаратов строгого учета: психотропных средств и лекарств, которые содержат сильнодействующие вещества, препаратов для льготников, которые оплачивает государство, и рецептурных медикаментов, которые продаются онлайн. Врачи будут выписывать рецепты на бланках с номером, серией и датой. Эти данные фармацевты будут вносить в систему мониторинга»,— разъяснил врач.

По мнению господина Куприянова, новый регламент позволит сократить процент бесконтрольного отпуска рецептурных лекарств и исключит искусственно создаваемый дефицит лекарств, когда потребители закупают медикаменты впрок.

Наталья Решетняк

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