Спортсмены со всей России примут участие в соревновании по триатлону в Крыму

26 и 27 августа на территории курорта Mriya Resort & SPA во второй раз пройдет соревнование по триатлону — Mriyathlon, которое соберет более 500 участников со всей страны.



Второй год Mriya Resort & SPA выступает организатором соревнования по триатлону в Республике Крым. Совместно с Министерством спорта Республики Крым и Администрацией г. Ялта курорт объединяет на своей площадке спортсменов со всей России, тем самым популяризируя спортивное направление на территории полуострова.

Триатлон, именуемый также троеборьем,— это соревнование, включающее в себя плавание, велогонку и бег. Старт Mriyathlon состоится на набережной Mriya Resort & SPA, а дистанция пройдет вдоль южнобережного серпантина, виноградников и фруктового сада WINEPARK. Участники выбирают дистанцию в зависимости от физической подготовки, общая протяженность которых составляет 25,75 км, 51,5 км и 113 км. Спортсмены смогут сразиться за место в индивидуальном зачете или поучаствовать в эстафете, они будут поделены по возрастной группе, полу и дистанции трассы. Помимо основных наград участники получат медаль за участие, подарки от спонсоров и партнеров. В этом году генеральным партнером соревнования стала компания «Фонбет».

«Крым — уникальное место для организации спортивных мероприятий. Богатые рекреационные возможности и мягкий климат позволяют проводить соревнования круглогодично. Мы стремимся показать спортсменам и организаторам, что полуостров — перспективная территория для развития и продвижения спортивных инициатив. В следующем году мы планируем продолжать привлекать крупных спортивных партнеров и увеличить число участников в три раза»,— прокомментировал генеральный менеджер курорта Абдурахман Искандеров.

Амбассадорами Mriyathlon выступают известные спортсмены:

Виктория Шубина, вице-президент Федерации триатлона России, 7-кратная Ironman, 25-кратная Ironman 70.3, участница пяти чемпионатов мира, главный тренер по триатлону сети клубов World Class;

Инна Егорова, КМС по триатлону, Чемпионка России 2021 по триатлону на длинной дистанции среди профессионалов. Чемпионка Крыма по маунтинбайку (кросс-кантри);

Анастасия Тукмачева, крупнейший спортивный блогер в РФ, триатлет, амбассадор триатлонной организации Ironstar и Wild Siberia, общественный деятель, партнер благотворительного фонда по борьбе с онкологическими заболеваниями;

Ярослав Святославский, первый паратриатлет из России, прошедший «железную дистанцию» в 226 км, спортсмен паралимпийской сборной страны, бронзовый призер Кубка мира по велоспорту, неоднократный Чемпион России по велоспорту и триатлону, 5xIRONMAN.

С подробной информацией и правилами регистрации можно ознакомиться на сайте организаторов.

* Mriya Resort & SPA — жемчужина черноморского побережья в Крыму. Это масштабный комплекс с развитой внутренней инфраструктурой, сочетающий в себе пятизвездочный отель, оздоровительные услуги, развлекательный парк для детей и взрослых, несколько бассейнов, пляж, рестораны и бары, ночной клуб и уникальный Японский сад. За девять лет существования курорт удостоился более 85 мировых, европейских и российских наград в сфере индустрии гостеприимства. Комплекс отвечает мировым стандартам и предоставляет сервис высокого уровня.

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