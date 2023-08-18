В Ярославле в суд передано дело о покушении на убийство 4-летнего ребенка

В Ярославле передано в суд уголовное дело в отношении матери, которая пыталась убить свою 4-летнюю дочь. Об этом сообщили в пресс-службе СУ СК РФ по Ярославской области.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Ъ-Ярославль Фото: Ъ-Ярославль

В апреле из окна пятого этажа выпала 4-летняя девочка. Сначала следственный комитет возбудил дело в отношении матери девочки по ст. 125 УК РФ (оставление в опасности). Однако в ходе расследования действия женщины переквалифицировали на ч.3 ст.30, п. «в» ч.2 ст.105 УК РФ (покушение на убийство).

«В ходе следственных действий обвиняемая сообщила, что умышленно пыталась убить свою малолетнюю дочь, путем сбрасывания последней из окна квартиры, расположенной на 5 этаже жилого дома. При этом преступные действия обвиняемой не были доведены до конца по независящим от нее обстоятельствам»,— говорится в сообщении регионального СК. Девочку спасли прохожие, которые нашли ребенка под окнами дома. Она была доставлена в больницу, где ей оказали помощь.

Сейчас дело передали в суд для рассмотрения по существу.

Алла Чижова