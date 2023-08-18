Жители Татарстана хотят получать пенсию в 53 тысячи рублей

Татарстанцы хотят получать пенсию размером 53 тыс. руб. Исследование провели специалисты СберНПФ и сервиса «Работа.ру».

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Александр Коряков, Коммерсантъ Фото: Александр Коряков, Коммерсантъ

Самую высокую пенсию хотят получить жители Краснодарского края. Речь идет о 104 тыс. руб. Второе место заняла Москва и Подмосковье (84 тыс. руб). Тройку замкнула Самарская область (80 тыс.).

Чуть выше, чем в Татарстане, пенсию хотят получать в Башкирии. Там жители рассчитывают на 64 тыс. руб.

Исследование проводилось в июле 2023 года среди 3,6 тыс. респондентов старше 18 лет из всех регионов РФ.

"Ъ-Казань"